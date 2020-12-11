Kasımpaşa evinde mutlu

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa sahasında düşme hattında yer alan Yukatel Denizlispor'u 3-2 yendi



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Metin, Mehmet Salih Mazlum

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Brecka, Yusuf Erdoğan, Sadiku, Tirpan, Varga, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 72 Anıl Koç), Koita (Dk. 86 Alan)

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski (Dk. 56 Mesanovic), Bakalorz (Dk. 85 Muhammet Özkal), Sacko (Dk. 70 Varela), Recep Niyaz, Sagal, Rodallega

Goller: Dk. 36 ve 42 Koita, Dk. 51 Varga (Kasımpaşa), Dk. 39 Recep Niyaz, Dk. 90+2 Rodallega (Penaltıdan) (Yukatel Denizlispor)



Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa sahasında düşme hattında yer alan Yukatel Denizlispor'u 3-2 yendi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede Kasımpaşa'nın gollerini 36. dakikada kendi kalesine Mustafa Yumlu, 42'de Koita ve 51. dakikada Varga attı.

Konuk ekibin golleri ise 39. dakikada Recep Niyaz ve 90+1. dakikada penaltıdan Rodallega'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 15'e yükseltirken Denizlispor 6 puanda kaldı.



