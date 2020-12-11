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Teniste KTSYD Master Kupası tamamlanıyor

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Teniste KTSYD Master Kupası tamamlanıyor
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen “KTSYD Master Kupası” tamamlanıyor.
Organizasyonda çeyrek final ve yarı final maçlarının ardından final maçları 12 Aralık 2020 Cumartesi günü KKTF kortlarında yer alacak.Telsim’in katkıları ile düzenlenen, 12-14-16 yaş ve Büyükler kategorilerinde kadın ve erkekler olmak üzere yapılan kupada final maçları saat 11.00’de başlayacak.
KTSYD’nin tenis branşında KKTF ile ilk kez düzenlediği organizasyonda final maçlarının tamamlanması ile birlikte dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edilecek.
 
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