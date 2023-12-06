Kadınlar Lig 6-7 Ocak 2024 tarihinde başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde 2023-2024 sezonu başvuruları uzatıldı. Daha önce 8 Aralık 2023 Cuma günü son tarih olarak duyurulan tarih 11 Aralık 2023 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Başvuruların ardından lig 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde başlayacak.

TAKIMLAR 25 KİŞİLİK KADRO BİLDİRİMİ YAPACAK

Puma Kadınlar Ligi’nde detaylı statü başvuruların ardından duyurulacak. Bu sezon lige katılacak olan kulüpler 25 kişilik kadro bildirimi yapmakla mükellef olacak. 25 kişilik kadronun dışında kalan futbolcular ise bedelsiz kiralık olarak istedikleri takımda transfer işlemi gerçekleştirebilecek. Buna göre lige katılacak olan takımlar 25 Aralık 2023 Pazartesi gününe kadar 25 kişilik kadro bildirimini kulüp başlıklı kağıdında imzalı ve mühürlü bir şekilde, futbolcu kimlik kartı numaraları ile birlikte bildirecek.

TRANSFER DÖNEMLERİ BELLİ OLDU

Puma Kadınlar Ligi’nde transfer tarihleri de belli oldu. Ligde yer alan takımların vize, filiz lisans, transfer ve geçici transfer işlemleri 29 Aralık 2023 Cuma gününe kadar gerçekleştirilebilecek. Transfer dönemi 18 Aralık 2023 Pazartesi günü başlayacak.

2024’ÜN İLK KUPASI KADINLAR SÜPER KUPA

Öte yandan lig öncesi China Bazaar Gençlik Gücü ile Mağusa Spor Akademisi arasında oynanacak olan Süper Kupa finali de 3 Ocak 2024 tarihinde, saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.



