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Kartallar, Garga’yı yaraladı

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Yenicami, şampiyonluk hedefindeki Mağusa Türk Gücü’nü, Mağusa’da yaklaşık 25 dakika 10 kişi oynadığı maçta 3 – 1 mağlup etti

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Kartallar, Garga’yı yaraladı
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Stadyum: Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Mehmetcan Erli, Furkan Türk
 MTG: Ufuk, Uğur, Zihni , Mustafa Salk, Sinan (60.Dk Bünyamin), Erhun, Emre Kuvvetlişahin, Nevzat, Şenol, Dinopeter (88.Dk Doğukan Altuntaş), Emre Özsin (67.Dk Hasan Evren).
Yenicami: İdris, Yakup, Emirhan, Cenker (61.Dk Hüseyin), Barış, Uzo (90.Dk Yao), Hasan Kanlı, Koray, Kaan (90.Dk Arda), Ali Üçtaş, Görkem (85.Dk Doğukan Kurt)
Goller: 43.Dk Nevzat (MTG) – 27 ve 85.Dk Uzo, 58.Dk Barış (Yenicami)
Kırmızı kart: 69.Dk Barış (Yenicami)
 
Süper Ligde ilk devrenin ve yılın son maçında Mağusa Türk Gücü, Yenicami’yi Dr Fazıl Küçük Stadında konuk etti.
Maçın ilk devresinde Yenicami Uzo ile 1 – 0 öne geçerken, Mağusa Türk Gücü’nden Nevzat’ın golüyle devre 1 – 1 tamamlandı.
İkinci devrede Barış ile yeniden öne geçen Yenicami, 69’da bu futbolcunun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Yenicami 10 kişiyle Uzo ile 1 gol daha bularak maçı 3 – 1 kazanıp, 2023 yılını büyük bir başarıyla tamamladı.
 Mağusa Türk Gücü ise lider Cihangir’in 4 puan gerisinde ilk devreyi ve yılı tamamladı.
 
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