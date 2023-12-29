Kartallar, Garga’yı yaraladı

Yenicami, şampiyonluk hedefindeki Mağusa Türk Gücü’nü, Mağusa’da yaklaşık 25 dakika 10 kişi oynadığı maçta 3 – 1 mağlup etti

Stadyum: Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Mehmetcan Erli, Furkan Türk

MTG: Ufuk, Uğur, Zihni , Mustafa Salk, Sinan (60.Dk Bünyamin), Erhun, Emre Kuvvetlişahin, Nevzat, Şenol, Dinopeter (88.Dk Doğukan Altuntaş), Emre Özsin (67.Dk Hasan Evren).

Yenicami: İdris, Yakup, Emirhan, Cenker (61.Dk Hüseyin), Barış, Uzo (90.Dk Yao), Hasan Kanlı, Koray, Kaan (90.Dk Arda), Ali Üçtaş, Görkem (85.Dk Doğukan Kurt)

Goller: 43.Dk Nevzat (MTG) – 27 ve 85.Dk Uzo, 58.Dk Barış (Yenicami)

Kırmızı kart: 69.Dk Barış (Yenicami)



Süper Ligde ilk devrenin ve yılın son maçında Mağusa Türk Gücü, Yenicami’yi Dr Fazıl Küçük Stadında konuk etti.

Maçın ilk devresinde Yenicami Uzo ile 1 – 0 öne geçerken, Mağusa Türk Gücü’nden Nevzat’ın golüyle devre 1 – 1 tamamlandı.

İkinci devrede Barış ile yeniden öne geçen Yenicami, 69’da bu futbolcunun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Yenicami 10 kişiyle Uzo ile 1 gol daha bularak maçı 3 – 1 kazanıp, 2023 yılını büyük bir başarıyla tamamladı.

Mağusa Türk Gücü ise lider Cihangir’in 4 puan gerisinde ilk devreyi ve yılı tamamladı.

