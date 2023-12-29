Birbirlerini üzmediler

Larnaka Gençler Birliği ile Alsancak Yeşilova, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Larnaka Gençler Birliği futbolcusu Eray’ın babası Sermen Vudalı’yı anan pankartlarla çıktıkları maçta 1 – 1 berabere kalarak puanları paylaştılar

Stadyum: İskele Cumhuriyet StadıHakemler: Utku Hamamcıoğlu, Sertan Alkın, Haktan AfyonGençler Birliği: Hasan Tanrıkulu, Mehmet Ali, Ali Moafi, Gabriel, Sertan, Abdulaziz, Osman, Eray, Peter, Bülent, İsmetA.Yeşilova: Dursun Cem, Memduh, Arda, Mejdi, Marcel, Aksel, Burak, Vakkas, Gökhan, Mehmet Fatih, Billy OsmanGoller: 31.Dk Gabriel (Gençler Birliği)- 2.Dk Vakkas (Yeşilova)Süper Ligde 15. Hafta maçında İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan maçta kazanan çıkmazken, taraflar 1’er puan aldılar. Karşılaşmaya 2 takım da hızlı başlarken, ikinci dakikada konuk Alsancak Yeşilova takımı Vakkas’ın golüyle 1 – 0 öne geçti. Larnaka Gençler Birliği 31’de Gabriel ile skoru eşitledi. İkinci devrede her iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen gol atamazken mücadele 1 – 1 beraberlikle sonlandı.