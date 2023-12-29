Birbirlerini üzmediler

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Sertan Alkın, Haktan Afyon
Gençler Birliği: Hasan Tanrıkulu, Mehmet Ali, Ali Moafi, Gabriel, Sertan, Abdulaziz, Osman, Eray, Peter, Bülent, İsmet
A.Yeşilova: Dursun Cem, Memduh, Arda, Mejdi, Marcel, Aksel, Burak, Vakkas, Gökhan, Mehmet Fatih, Billy Osman
Goller: 31.Dk Gabriel (Gençler Birliği)- 2.Dk Vakkas (Yeşilova)
Süper Ligde 15. Hafta maçında İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan maçta kazanan çıkmazken, taraflar 1’er puan aldılar. Karşılaşmaya 2 takım da hızlı başlarken, ikinci dakikada konuk Alsancak Yeşilova takımı Vakkas’ın golüyle 1 – 0 öne geçti. Larnaka Gençler Birliği 31’de Gabriel ile skoru eşitledi. İkinci devrede her iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen gol atamazken mücadele 1 – 1 beraberlikle sonlandı.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Cihangir GSK
|15
|14
|1
|0
|40
|12
|28
|43
|2.
|Mağusa Türk Gücü
|15
|13
|0
|2
|60
|13
|47
|39
|3.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|15
|12
|1
|2
|42
|18
|24
|37
|4.
|Doğan Türk Birliği
|15
|8
|3
|4
|30
|17
|13
|27
|5.
|Göçmenköy İYSK
|15
|8
|3
|4
|29
|19
|10
|27
|6.
|Yenicami AK
|15
|7
|2
|6
|32
|32
|0
|23
|7.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|15
|7
|1
|7
|34
|33
|1
|22
|8.
|Miracle Karşıyaka ASK
|15
|5
|6
|4
|28
|27
|1
|21
|9.
|Çetinkaya TSK
|15
|5
|3
|7
|25
|28
|-3
|18
|10.
|Mesarya SK
|15
|6
|0
|9
|19
|31
|-12
|18
|11.
|Alsancak Yeşilova SK
|15
|5
|2
|8
|20
|25
|-5
|17
|12.
|Lefke TSK
|15
|5
|2
|8
|16
|24
|-8
|17
|13.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|15
|4
|2
|9
|23
|40
|-17
|14
|14.
|Küçük Kaymaklı TSK
|15
|2
|2
|11
|19
|39
|-20
|8
|15.
|Yeniboğaziçi DSK
|15
|2
|1
|12
|22
|54
|-32
|7
|16.
|Türk Ocağı Limasol
|15
|1
|3
|11
|18
|45
|-27
|6