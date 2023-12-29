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Birbirlerini üzmediler

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Larnaka Gençler Birliği ile Alsancak Yeşilova, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Larnaka Gençler Birliği futbolcusu Eray’ın babası Sermen Vudalı’yı anan pankartlarla çıktıkları maçta 1 – 1 berabere kalarak puanları paylaştılar

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Birbirlerini üzmediler
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Stadyum: İskele Cumhuriyet Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Sertan Alkın, Haktan Afyon
Gençler Birliği: Hasan Tanrıkulu, Mehmet Ali, Ali Moafi, Gabriel, Sertan, Abdulaziz, Osman, Eray, Peter, Bülent, İsmet
A.Yeşilova: Dursun Cem, Memduh, Arda, Mejdi, Marcel, Aksel, Burak, Vakkas, Gökhan, Mehmet Fatih, Billy Osman
Goller: 31.Dk Gabriel (Gençler Birliği)- 2.Dk Vakkas (Yeşilova)
 
Süper Ligde 15. Hafta maçında İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan maçta kazanan çıkmazken, taraflar 1’er puan aldılar. Karşılaşmaya 2 takım da hızlı başlarken, ikinci dakikada konuk Alsancak Yeşilova takımı Vakkas’ın golüyle 1 – 0 öne geçti. Larnaka Gençler Birliği 31’de Gabriel ile skoru eşitledi. İkinci devrede her iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen gol atamazken mücadele 1 – 1 beraberlikle sonlandı.
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Cihangir GSK 15 14 1 0 40 12 28 43
2. Mağusa Türk Gücü 15 13 0 2 60 13 47 39
3. Yonpaş Dumlupınar TSK 15 12 1 2 42 18 24 37
4. Doğan Türk Birliği 15 8 3 4 30 17 13 27
5. Göçmenköy İYSK 15 8 3 4 29 19 10 27
6. Yenicami AK 15 7 2 6 32 32 0 23
7. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 15 7 1 7 34 33 1 22
8. Miracle Karşıyaka ASK 15 5 6 4 28 27 1 21
9. Çetinkaya TSK 15 5 3 7 25 28 -3 18
10. Mesarya SK 15 6 0 9 19 31 -12 18
11. Alsancak Yeşilova SK 15 5 2 8 20 25 -5 17
12. Lefke TSK 15 5 2 8 16 24 -8 17
13. Pera L. Gençler Birliği SK 15 4 2 9 23 40 -17 14
14. Küçük Kaymaklı TSK 15 2 2 11 19 39 -20 8
15. Yeniboğaziçi DSK 15 2 1 12 22 54 -32 7
16. Türk Ocağı Limasol 15 1 3 11 18 45 -27 6
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