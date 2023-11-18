Kartal, yabancılarıyla Ocak'ı yaktı

Lefkoşa ekibi Yenicami konuk ettiği düşme potası içindeki Türk Ocağı’nın ilk devresi 2 -2 biten karşılaşmanın ikinci devresinde bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti. Yenicami’nin gollerini yabancıları Uzo ve Yao attı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Ali Özer, Cenk Özfuttu, Mehmet Çelik

Yenicami: İdris, Yakup, Emirhan, Barış (83.Dk Can), Uzo, Yao (83.Dk Doğukan), Hasan Kanlı, Koray, Karan (74.Dk Cenker), Ali Üçtaş, Görkem(64.Dk Kaan)

TOL: Oğuzhan (58.Dk Hüseyin),Ertaç, Musa (58.Dk Cephas),Sillah, Hikmet, Eyyüp, Kemal, Tahsin (58.Dk Ahmet), Mahmut Fansa (77.Dk Cemal), Mustafa Ercan, İlker Tek

Goller:2 ve 47.Dk Uzo, 31 ve 56.Dk Yao (Yenicami)- 22.Dk (P) Ertaç, 35.Dk Mahmut (TOL)



Süper Ligin 9. Hafta karşılaşmasında Yenicami, Türk Ocağı’nı Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.

Maça hızlı başlayan Yenicami, Türk Ocağı karşısında henüz 2. dakikada Uzo ile 1 – 0 öne geçti. Golden sonra oyunda dengeyi kuran Türk Ocağı karşısında 22. Dakikada penaltı kazandı. Frikikten gelen top sonrasında kazanılan penaltı vuruşunu Ertaç gole çevirdi. 1 – 1

2 takımın da mutlak kazanması gereken maçta Yenicami, 31’de Yao ile yine öne geçti. 2 – 1 Türk Ocağı, 35’te Mahmut ile ilk devrenin skorunu belirledi. 2 – 2

İkinci devreye de hızlı başlayan Yenicami, henüz 47. dakikada yine Uzo ile bu kez 3 – 2 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren 56’da Yao ile skoru 4 – 2 yaptı. Bu gol pozisyonunda parmağından sakatlanan kaleci Oğuzhan yerini Hüseyin’e bıraktı.

4 – 2’den sonra Yenicami tempoyu düşürürken, Türk Ocağı gol pozisyonu üretmekte sıkıntı yaşadı. Maç da 4 – 2 erdi.

