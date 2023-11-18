Değirmenlik, Güzelyurt’tan şen döndü

YER: Üner Berkalp Stadı
HAKEMLER: Emre Öztaşlı, Şahin Coşkun, Yusuf Atlar
BİNATLI: Uğur, Sertaç, Kutluhan, Nazım(DK 72 Cenkay), Mehmet Bahattin, Yusuf Kumaş, Hüseyin, Aziz, Tahir, Ahmet, Abdurrahman.
MİRACLE DEĞİRMENLİK: Hasan Piro, Ulaş, Yasin, Can(DK 60 Hüseyin Sadıklar), Hasan Ulukök, Murat Ormancı(DK 59 Fırat), Kağan, Cahit, Hüseyin (DK 90+1 Yunus Emre), Kasım, İlyas.
KIRMIZI KART: DK 42 Yusuf Kumaş(Binatlı).
GOLLER: DK 24 Murat Ormancı, DK 90 Fırat(Miracle Değirmenlik)
Aksa 1. Ligin zirve mücadelesi veren Miracle Değirmenlik, ligin dibinden uzaklaşmak isteyen Binatlı'ya konuk olduğu karşılaşmayı 2 - 0 kazandı.
4.DK: Sol kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Cahit’in yerden ortasında Hüseyin Deynekli’nin vuruşu kaleci Uğur’da kaldı.
11.DK: Kalabalık adamla gelişen Binatlı atağında Tahir’in ceza alanı dışından vuruşunda top direğin üzerinden auta gitti.
13.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında sol kanattan yapılan ortada ceza alanı içerisinde Murat Ormancı’nın kafa vuruşunda top direğin üzerinden auta gitti.
20.DK: Binatlı kontra atağında Tahir’in ceza yayı üzerinden vuruşunu kaleci Hasan Piro kontrol etti.
24.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Cahit’in ortasında topu iyi kontrol edip güzel bir vuruş yapan Murat Ormancı takımını öne geçirdi.0-1
49.DK: Miracle Değirmenlik savunmasının hatasında topu kazanan Aziz’in vuruşunda top yandan auta gitti.
58.DK: Kalabalık adamla gelişen Binatlı atağında Tahir”in ceza alanı içerisinde yakın mesafeden vuruşunu kaleci Hasan Piro ayakları ile önledi.
61.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Uğur kontrol etti.
63.DK: Binatlı’nın kazandığı serbest atışta Tahir’in ortasında Aziz’in kafa vuruşunda top auta gitti.
72.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında arka direkte Hüseyin Sadıklar’ın vuruşunu kaleci Uğur önledi.
90.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında ceza alanı dışında topun gelişine iyi vuran Fırat farkı ikiye çıkardı.0-2
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.
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