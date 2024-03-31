Kartal, uzatmada Kaymaklı’yı avladı

Play-out hattını yakından ilgilendiren Lefkoşa derbisinde takımlar karşılıklı birçok pozisyonu harcarken Yenicami uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1 – 0 galip ayrılarak ‘oh’ çekerken, Kaymaklı ‘of’ çekti

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Utlu Hamamcıoğlu, Abdülkadir Karadağ, Cem Öksüzoğulları

Yenicami: İdris, Koray(88.Dk Kaan Erdoğan), Hasan Kanlı, Mahmut İneci, Emirhan, Ali Üçtaş, Hüseyin Paşa (71.Dk Barış), Yakup, Görkem (90+2.Dk Doğukan), Hüseyin Arifoğlu, Kemal Barbet (46.Dk Karan)

K.Kaymaklı: Mehmet Özeralp, Mahmut Amasyalı, Sylla, Alpay, Mehmet Kaygısız (64.Dk Mehmet Göçben), Halil, Mehmet Öztürk, Emre Nazik (78.Dk Arda Kortay), Alp (71.Dk Gozar), Bahadır, Hasan Çakır (46.Dk Fikret)

Goller: 90+3.Dk Doğukan (Yenicami)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 25. Hafta maçında Yenicami, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti.

Atatürk Stadında oynananYenicami– Küçük Kaymaklı derbisini Utku Hamamcıoğlu yönetti.

29.Dk: Yenicami atağında Hüseyin Arifoğlu’nun indirdiği topta Kemal vuruşunu yaptı ancak top kaleci Mehmet Özeralp’in kucağında kaldı.

49.Dk: K.Kaymaklı atağında Mahmut Amasyalı ceza alanı içinde şutunu attı ancak top savunmadan geri geldi. Dönen topa Mahmut bir kez daha vurdu fakat kaleci İdris topu çelmeyi başardı

55.Dk: Yenicami kontra atağında savunma arkasına sarkan Hüseyin Arifoğlu kaleci Mehmet Özeralp ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

73.Dk: Yenicami savunmasında Karan’ın hatalı geri pasında araya girip topu alan Sylla, kaleci İdris ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda top dışarıya gitti.

88.Dk: Yenicami kontra atağında savunma arkasına atılan topta Hüseyin Arifoğlu ve kaleci Mehmet Özeralp topa birlikte çıktı. Kaleci Mehmet topu kafayla uzaklaştırdı. Bu topu Karan aldı ancak Mehmet bu topa da müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+3.Dk: Yenicami kontra atağında Yakup’un pasıyla savunma arkasına sarkan Hüseyin Arifoğlu kaleci Mehmet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını geriden bindiren Doğukan’a aktardı ve Doğukan boş kaleye vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Yenicami 1-0 K.Kaymaklı

