Gençlerin inadı inat

Play-out hattı içindeki Gençler Birliği ile Lefke arasındaki mücadelede 1- 0 geriye düşen Gençler Birliği sahadan 2 – 1 galip ayrılarak haftalar sonra play-out hattından çıktı

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Kerem Eran, İbrahim Katmet, Burak Yiğit

Pera L. Gençler Birliği: Hamit, İsmet, Mehmetali, Arda, Galip, Ali Moafi, Mustafa, Abdülaziz, Serhat(Ahmet), Bülent(Bartu), Mapuku

Lefke: İrfan, Yakup, Kaan, Tahsin, Mustafa, Issa, Gökhan (Arda), Armstrong(Berk), Erkan(Hasan), Kouassi, Yılmaz(Nevzat(Mehmetali))

Goller: Dk. 45 Serhat, Dk 73 Mapuku(Pen.)(Gençler Birliği), Dk. 3 Yılmaz(Lefke)



İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 25. Haftasında play-out hattının en önemli karşılaşmasında Pera L. Gençler Birliği konuk ettiği Lefke’yi 2 – 1 mağlup ederek haftalar sonra play-out hattının dışına çıktı.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk Lefke golü de erken buldu.

Dk. 3 Lefke atağında Gençler Birliği ceza sahası içinde topla buluşan Yılmaz güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0 – 1

İlk devre böyle bitmesi beklenirken Gençler Birliği beraberliği sağladı.

Dk. Gençler Birliği atağında sol kanattan topu getiren Mapuku’nun kestiği topa Serhat ayak koyarak topu ağlara gönderdi ve skor 1 – 1 oldu.

Dk.55 Gençler Birliği atağında sol kanatta topla buluşan Mapuku bekletmeden ortasında arka direkte boşta kalan Bülent'in kafa vuruşunda kaleci İrfan uçarak topa sahip oldu.

Dk. 73 Hızlı gelişen Lefke atağında Armstrong’un uzun pasında defans arkasında topla buluşan Kouassi kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Hamit gole izin vermedi.

Dk. 77 Sağ kanattan gelişen Gençler Birliği atağında Serhat'ın yerden ortasında topla buluşan Abdülaziz defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Mapuku topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Dk. 85 Gençler Birliği'nin kullandığı korner atışında paslaşma sonucunda topla buluşan Mustafa son çizgiden vuruşunda kaleci İrfan topu kornere çeldi.



