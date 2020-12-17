Kartal son 16'ya uçtu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 30. dakikada Valentin Rosier, 39. dakikada Larin ve 56. dakikada Güven Yal.ın'dan gelirken, Tarsus İdman Yurdu'nun tek golünü 80. dakikada Mertcan Çam kaydetti.
10. dakikada Atakan Üner'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, Onur Şahin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
11. dakikada Güven'in penaltı atışında kaleci Anıl Demir, topu kornere çeldi.
30. dakikada Rosier, ceza alanının önünde yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
38. dakikada Larin ve Atakan'ın iyi paslaşması sonrası Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Larin'in pasıyla topla buluşan Atakan, sağ çaprazda ceza alanına girmeden arka direğe iyi koşu yapan Larin'i gördü. Larin, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.
Maçın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
56. dakikada kaleci Anıl Demir'in hatalı pasında topu kazanan Oğuzhan, rakibinden kurtulmaya çalışan Oğuzhan, ceza alanına girdiği anda arkasında boş pozisyondaki Güven'i gördü. Güven, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0
80. dakikada İbrahim Hırçın'ın soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mertcan Çam, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1
Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.