Cook: Avcı camiasının birliğini koruyacağım

Osman Cook, “Avcı camiasının birlik ve bütünlüğünü koruyacağım. Bu kültürü yaşatmak için hem ben hem de ekibim özveri ile çalışacak.” açıklamasını yaptı

KKTC Avcılık Federasyonu’nun yeni başkanı Osman Cookaktif 89 kulüpten, 55 kulübün 110 temsilcinin 92 tanesinin oyun alarak başkan olmuştu.

46 kulübün onayıyla KKTC Avcılık Federasyonu’nun yeni başkanı olan Osman Cook başkan seçilmesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Osman Cook’un açıklaması şöyle:

“Tüm kulüplere teşekkür ederim. Avcı camiasının birlik ve bütünlüğünü koruyacağım. Seçim sürecinde ortaya koyduğum projeleri ve vizyonum, geçen 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulunduğu yönetimin devamlılığıdır.

Bu seçim sonucu hem geçen 2 dönemin onayı hem de bu vizyonun devam ettirilmesidir. Bu kültürü yaşatmak için hem ben hem de ekibim özveri ile çalışacak.

Seçime katılan Mustafa Emirkan’a da aday olup gösterdiği cesaretten ötürü teşekkür ederim. Başkanlığım döneminde yardımına ihtiyacım olacaktır.”

