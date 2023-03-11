Kartal, kafesten kaçtı

Yenicami, Cihangir'i deplasmanda 3 – 2 mağlup ederek rakibinin 10 maçlık yenilmezlik ve puan kaybetmeme serisini sonlandırdı

Cihangir StadıAli Özer, Sertan Alkın, İbrahim KatmerCem Dursun, Nurettin (72.Dk Tacettin), Ali Öztürk (75.Dk Berhan), Muhittin, Babacar, Erol, Selçuk, Mikail, Rahmi (40.Dk Yankı), Sercan, HakanErcan, Koray, Emirhan, Boran, Kaan, Cenker (87.Dk Asrın), Fikret (70.Dk Mehmet Göktaş), Yakup, Mehmet Çavuş, Hascan, Sylla47.Dk (P) ve 87.Dk (P) Muhittin (Cihangir)-45+4 ve 56.Dk Sylla, 77.Dk Hascan (Yenicami)AKSA Süper Ligin 20. Haftasında Yenicami, Cihangir'i deplasmanda 3 2 mağlup ederek rakibinin 10 maçlık yenilmezlik ve puan kaybetmeme serisini sonlandırdı.Cihangir atağında Ali Öztürk sağ kanattan topu rakip yarı alana taşıdı ve ceza alanına ortasını yaptı. Muhittin bu topu kontrol edip vuruşunu yaptı ancak savunmaya da çarpan top direğin dibinden kornere gitti.Yenicami’de kaleyi tam karşıdan gören ve yaklaşık 18 metre uzaklıktan kazanılan frikiği Hascan kullandı ancak vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti.Yenicami’de yine kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan kazanılan frikiği bu kez Fikret kullandı ancak vuruşunda kaleci Dursun Cem topu kornere çeldi.Cihangir atağında Babacar ceza alanı içerisinde Emirhan’dan sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.Yenicami atağında Yakup sağdan topu ceza alanına ortaladı. Sylla’nın vuruşunda Nurettin’in de müdahalesiyle top direkten geri geldi.Cihangir savunmasının kaptırdığı topu alan Sylla ceza alanı dışından güzel bir vuruşla topu köşeden filelere gönderdi.Cihangir atağında Yankı soldan ceza alanı içerisine girdi ve Koray’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Özer penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Muhittin vuruşunda topu filelere gönderdi.Cihangir savunmasının hatasında topu alan Hascan’ın pasında topla buluşan Sylla rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi.Cihangir savunması arkasına gönderilen topu Erol kontrol edemedi ve topu alan Cenker soldan ceza alanına girip vuruşunu yaptı ancak kaleci Dursun topu köşeden çıkarttı. Dursun’dan dönen topu alan Hascan sağ çaprazdan vuruşunda topu filelere gönderdi.Cihangir atağında Mikail’in pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Babacar, Emirhan’ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve hakem Ali Özer penaltı noktasını gösterdi. Bu karara Yenicami futbolcuları yoğun itirazda bulundu ancak karar değişmedi. Atışı kullanan Muhittin’in vuruşunda top filelere gitti.