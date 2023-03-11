Gençler galibiyeti unuttu

Aksa 1. Lig ekibi Pera Gençler Birliği konuk ettiği M.Hacıali Yılmazköy ile 2-2 berabere kalarak son oynadığı 4. maçtan da galibiyetle ayrılamadı

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Halil Erdem Canaloğlu, Yusufcan Dönder

Pera Gençler Birliği: Hamit, Emir, Kadir, Yekta, İsmet, Olgun, Mehmetali, Ertan, Barın, Sertan, Sinan(Abdülaziz)

M. Hacali Yılmazköy: Hüseyin Platin, Özner, Mehmet(Sadettin), Ersal, Muhammet(Enes), Ayhan, Önder(Erhan), Umut(Mehmet İnce), Arif(Ceren), Chrislin, Berkay.

Goller: Dk. 33 Ertan (Pen.), Dk. 45 Sertan (Gençler Birliği), Dk. 12 Emir(K.K), Dk. 54 Berkay (M.Hacıali Yılmazköy)



Aksa 1. Ligin 20. Haftasında Play-off hattındaki Pera L. Gençler Birliği ile play-out hattındaki M.Hacııali Yılmazköy arasındaki zorlu mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Herik iş devrede de iki takımın atak oynadığı maçta ilk devreyi Gençler Birliği 2-1 önde tamamlamasına karşın bu üstünlüğünü 2. devrede koruyamadı.

Dk. 12 M. Hacıali Yılmazköy atağında Mehmet Dülkadir’in ortasında Emir’in gters vuruşunda top Gençler Birliği ağlarına gitti. 0 – 1

Dk. 33. Gençler Birliği’nin kullandığı korner atışında Yılmazköy ceza alanı içinde defans topa elle müdahale edince hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Ertan topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

Dk. 45 Gençler Birliği atağında Barın’ın ortasında Yılmazköy ceza sahası içinde topla buluşan Sertan güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek ilk devrenin skorunu belirledi. 2-1

İkinci devreye yine her iki takım atak başladı.

Dk. 55 Hızlı gelişen M. Hacıali Yılmazköy atağında Gençler Birliği ceza sahası önünde topla Berkay güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-2

Dk. 58 Sol kanattan gelişen Yılmazköy atağında Gençler Birliği ceza sahası yapılan ortada Gençler Birliği defansından Kadir'in eline çarpan topa hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Erhan'ın vuruşunu kaleci Hamit çıkardı.

Dk.66 Gençler Birliği atağında ceza sahasına yapılan ortada defanstan dönen topa gelişine vuran Yekta’nın şutunda kaleci Hüseyin topu ayağıyla uzaklaştırdı.

Dk. 71 Gençler Birliği atağında Yılmazköy ceza sahasına yapılan ortada Sertan'ın kafa vuruşunda top kaleci Hüseyin’in müdahalesi ile üst direkten oyun alanına döndü.

Dk.87 Hızlı gelişen Yılmazköy atağında Gençler Birliği ceza sahası içinde topla buluşan Ceren Piro'nun şutunda top yandan auta gitti.

Dk. 90+4 Gençler Birliği atağında sağ kanattan Yılmazköy ceza sahasına giren Barın’ın ortasında müsait pozisyonda penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ertan kötü bir vuruş yapınca Gençler Birliği galibiyet golünü kaçırdı ve maç 2-2 eşitlikle tamamlandı.

