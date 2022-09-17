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Kartal, İstanbulspor'a takıldı

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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, iki defa öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Son iki hafta 5 puan kaybeden siyah-beyazlılar, milli ara öncesi zirve yolunda yara aldı

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Kartal, İstanbulspor'a takıldı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oldu. Müsabaka, 2-2'lik eşitlikle noktalandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşmada perde 8. dakikada açıldı. Nkoudou'nun frikik golü, siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

Bu gole cevap gecikmedi. 26. dakikada Emir Kaan'ın şutu önce direğe, sonra Ersin'e çarpıp ağlarla buluştu.

Maçın 39. dakikasında sahneye Weghorst çıktı. Hollandalı yıldız, Gedson Fernandes'in asistinde topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

Mücadeleni 86. dakikasında skor bir kez daha eşitlendi. Ev sahibi İstanbulspor'da frikik için topun başına geçen Ali Yaşar, fileleri havalandırarak durumu 2-2'ye getirdi. Müsabaka bu skorla tamamlandı.

Geçen hafta evinde Medipol Başakşehir'e yenilen Beşiktaş, İstanbulspor karşısında da 2 puan yitirdi ve milli araya zirve yarışında yara alarak girdi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 14'e, İstanbulspor ise 5'e çıkardı.

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