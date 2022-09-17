Adana Demirspor zirve yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yenen Adana Demirspor, maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldi. Mücadeleyi Antalya ekibi 9, Adana temsilcisi ise 10 kişi tamamladı

Corendon Airlenes Park Stadı'nda oynanan Akdeniz derbisine hızlı başlayan konuk ekip Adana Demirspor, Belhanda'nın 1. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

7. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu, 39. dakikada ise Adana Demirspor'dan Yaroslav Rakitskyi kırmızı kart gördü.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi,

61. dakiakada bir kırmızı kart daha çıktı. Ev sahibi Antalyaspor'da Shoya Nakajima, oyuna girdikten 2 dakika sonra kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Adana Demirspor, yeni transferi Fredrik Gulbrandsen ile 75'te farkı 2'ye çıkardı: 0-2

84. dakikada Britt Assombalonga ile bir gol daha bulan Adana temsilcisi, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Puanını 16'ya çıkaran Adana Demirspor, maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldi. 3 puan hasreti 4 haftaya çıkan Antalyaspor ise 6 puanda kaldı