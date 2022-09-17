banner875
banner815
Rallide ilk günün lideri Bozalanlar-Odun ikilisi
Rallide ilk günün lideri Bozalanlar-Odun ikilisi
8 0
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue  
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue  
10 0
 
Elektrikte çoklu tarifeye geçilecek
Elektrikte çoklu tarifeye geçilecek
13 0
Süper Kupa MTG’nin
Süper Kupa MTG’nin
27 0
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
20 0
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
23 0
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
53 0
banner797

Adana Demirspor zirve yaptı

banner476

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yenen Adana Demirspor, maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldi. Mücadeleyi Antalya ekibi 9, Adana temsilcisi ise 10 kişi tamamladı

banner825
Adana Demirspor zirve yaptı

Corendon Airlenes Park Stadı'nda oynanan Akdeniz derbisine hızlı başlayan konuk ekip Adana Demirspor, Belhanda'nın 1. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 

7. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu, 39. dakikada ise Adana Demirspor'dan Yaroslav Rakitskyi kırmızı kart gördü.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi,

61. dakiakada bir kırmızı kart daha çıktı. Ev sahibi Antalyaspor'da Shoya Nakajima, oyuna girdikten 2 dakika sonra kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Adana Demirspor, yeni transferi Fredrik Gulbrandsen ile 75'te farkı 2'ye çıkardı: 0-2

84. dakikada Britt Assombalonga ile bir gol daha bulan Adana temsilcisi, sahadan 3-0 galip ayrıldı. 

Puanını 16'ya çıkaran Adana Demirspor, maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldi. 3 puan hasreti 4 haftaya çıkan Antalyaspor ise 6 puanda kaldı

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.