Kartal'ın yönetiminde bir Kıbrıslı Türk

Kıbrıslı Türk işadamı Fikri Şener, Ahmet Çebi başkanlığındaki Beşiktaş yönetim kurulundaki görev süresi içerisinde 2 şampiyonluk yaşamanın gururunu yaşadı.

Beşiktaş'ın, Türkiye Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupasını kazanmasına yönetici olarak büyük katkı koyan Fikri Şener, fotoğraf çekiminde de yer alarak, başarının gururunu yaşadı. Fikri Şener, başkan Ahmet Çebi ile birlikte de 2 kupayla fotoğraf çektirdi.



