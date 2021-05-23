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Kaplıca’da çimlendirme zamanı

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Kaplıca’da çimlendirme zamanı
BTM İkinci Lig kulüplerindenKaradeniz 61 Spor Kulübünde Metin Genç başkanlığındaki yönetim kurulunun başlattığı Kaplıca Sahasını çimlendirme çalışmalarında, çim ekimi aşamasına gelindi.
Karadeniz 61 Spor Kulübü,futbol sahasının çim yapımında,iz elementli ve humik asitli gübreleri kullanırken, Kaplıca Sahasına ekilecek çimler de hazırlandı.Kaplıca Sahasını çimlendirmede hibrid Tifway çimi kullanılacak.
 
 
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