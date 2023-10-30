Kartal evinde kanatlandı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti

Galatasaray ve Bodo/Glimt mağlubiyetlerinin ardından siyah-beyazlı taraftarların yoğun protestosu altında Gaziantep FK maçına başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk yarısı 0-0 biten maçta Salih Uçan ve Cenk Tosun'un golleriyle 3 puanı hanesine yazdırarak moral buldu.

İç sahada üst üste 4. galibiyet

Pendikspor'la 1-1 berabere kalarak iç sahada sezonun başlangıcını beraberlikle yapan Beşiktaş, Gaziantep FK'yi de yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Pendikspor maçının ardından Dolmabahçe'de konuk ettiği Sivasspor, Kayserispor ve İstanbulspor'u da yenen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK'yi de puansız göndererek iç sahada aldığı puanı 13'e yükseltti.

Ghezzal sakatlandı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Rachid Ghezzal yaşadığı sakatlığın ardından mücadeleyi tamamlayamadı.

Mücadelenin 21. dakikasında kendisini yere bırakan siyah-beyazlı oyuncu, sağlık heyetinin saha içinde yaptığı müdahalenin ardından oyundan çıkarıldı.

Ghezzal'ın yerine ise 18 yaşındaki altyapı oyuncusu Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu. Bu mücadele aynı zamanda Yakup Arda'nın profesyonel kariyerine başlangıç müsabakası olarak kayda geçti. Genç oyuncu kariyerindeki ilk profesyonel maçının 81. dakikasında ise yerini Muleka'ya bıraktı.

Burak Yılmaz yine kart gördü

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, Galatasaray maçının ardından Gaziantep FK mücadelesinde de sarı kart gördü.

Yılmaz, müsabakanın 54. dakikasında yoğun itirazları sonrasında hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kartla ikaz edildi. Bu kart, Yılmaz'ın bu sezonki ikinci sarı kartı oldu.

Salih Uçan ligde ilk golünü attı

Salih Uçan, bu sezon ligdeki ilk golünü Gaziantep FK karşısında kaydetti.

Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, 63. dakikada Chamberlain'in kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağı kafayla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Neftçi ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü tur ilk maçında da bu sezonki ilk golünü atan tecrübeli futbolcu, 67. dakikada ise yerini Amir Hadziahmetovic'e bıraktı.

Cenk Tosun ligde siftah yaptı

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, ligdeki ilk golünü attı.

Vincent Aboubakar'ın yokluğunda forvet bölgesinde görev yapan siyah-beyazlı oyuncu, 75. dakikada Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu sezon 8'i lig olmak üzere 13 maçta görev yapan Cenk Tosun toplamda 2. golüne imza attı. Siyah-beyazlı oyuncu ilk golünü ise Club Brugge ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu maçında kaydetmişti.

Amir Hadzihametovic kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ta ikinci yarıda oyuna giren Amir Hadziahmetovic 86. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.

Mücadelenin 80. dakikasında sarı kart gören siyah-beyazlı futbolcu 6 dakika sonra Gradel'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.