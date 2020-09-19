Kartal, evinde Antalya'ya takıldı

Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, 33. dakikada Necip Uysal'ın asistinde Cyle Larin topu ağlara gönderdi. Siyah-beyazlılar karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Konuk ekibin eşitlik sayısı 85. dakikada genç futbolcu Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi.
Mücadelede başka gol olmayınca Beşiktaş ile Antalyaspor sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
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