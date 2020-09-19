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Trabzonspor Denizlispor'u geçemedi

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Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, 2. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u konuk etti. Denizlisporlu Sacko'nun dört dakika içinde sarı kart gördüğü maçta gol sesi çıkmadı

Trabzonspor Denizlispor'u geçemedi
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
38. dakikada ceza sahasında Nwakaeme ile Lopes'in mücadelesinde Nwakaeme'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Volkan Bayarslan kararını iptal etti.
Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür'ün 62. dakikada attığı gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi. 
Ev sahibi Yukatel Denizlispor'da 64. dakikada oyuna giren Hadi Sacko, dört dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kaldı.
Bu beraberlikle iki takım da Süper Lig'de bu sezonki ilk puanlarını aldı. 
 
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