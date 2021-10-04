Kartal beraberliğe aşina

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Abdullah Genç, Olgun Canik
Yenicami: Ercan, Mehmet Göktaş, Yasin, Serhan, Hasan Ulukök, Yakup, Hascan, Fırat, Hüseyin Sadıklar, Moses, Selim
Lefke: Mehmet Özeralp, Mustafa, Armstrong, Rahmi, Mehmet Toros, Kaan, Semih, Yılmaz, Hermann, Kemal, Kasım
Goller: 3.Dk (P) Kasım (LEFKE), Fırat (YAK)
Necati KÜLAHLILAR
AKSA Süper Ligde üçüncü haftanın kapanış maçında Yenicami ile Lefke karşı karşıya geldiler.
Maça Lefke hızlı başlarken 3. dakikada Kasım’ın penaltı golüyle konuk ekip deplasmanda 1 – 0 öne geçti. Lefke ilk devre sonuna kadar bu skoru korurken, devre 0 – 1 sona erdi.
İkinci devre Yenicami, eşitlik golü için ataklarını sıklaştırdı. Bu ataklardan birinde Fırat golü attı. 1 – 1 Maç da bu skorla sona erdi. 1 – 1’lik skorla Yenicami üçüncü beraberliğini alıp, puanını 3’e çıkardı. Lefke ise ilk beraberliğini alıp 4 puana ulaştı.
Bu arada sert geçen karşılaşmada Kerem Eran, 5’i Yenicami, 3’ü Lefke’den olmak üzere toplam 8 futbolcuya sarı kart gösterdi.
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