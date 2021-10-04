Kartal beraberliğe aşina

Yenicami,Lefke karşısında üçüncü maçında üçüncü beraberliğini alıp, puanını 3’e çıkardı. Lefke ise ilk beraberliğini aldı. Sert geçen maçta 8 futbolcu sarı kart gördü

Stadyum: Lefkoşa Atatürk StadıHakemler: Kerem Eran, Abdullah Genç, Olgun CanikYenicami: Ercan, Mehmet Göktaş, Yasin, Serhan, Hasan Ulukök, Yakup, Hascan, Fırat, Hüseyin Sadıklar, Moses, SelimLefke: Mehmet Özeralp, Mustafa, Armstrong, Rahmi, Mehmet Toros, Kaan, Semih, Yılmaz, Hermann, Kemal, KasımGoller: 3.Dk (P) Kasım (LEFKE), Fırat (YAK)AKSA Süper Ligde üçüncü haftanın kapanış maçında Yenicami ile Lefke karşı karşıya geldiler.Maça Lefke hızlı başlarken 3. dakikada Kasım’ın penaltı golüyle konuk ekip deplasmanda 1 – 0 öne geçti. Lefke ilk devre sonuna kadar bu skoru korurken, devre 0 – 1 sona erdi.İkinci devre Yenicami, eşitlik golü için ataklarını sıklaştırdı. Bu ataklardan birinde Fırat golü attı. 1 – 1 Maç da bu skorla sona erdi. 1 – 1’lik skorla Yenicami üçüncü beraberliğini alıp, puanını 3’e çıkardı. Lefke ise ilk beraberliğini alıp 4 puana ulaştı.Bu arada sert geçen karşılaşmada Kerem Eran, 5’i Yenicami, 3’ü Lefke’den olmak üzere toplam 8 futbolcuya sarı kart gösterdi.