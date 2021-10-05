Bülent Ersoy’un orkestrasına hapis cezası

KKTC’de konser öncesi ülkeye giriş yaparken kullandıkları PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sahte PCR testi davasında yargılanan şarkıcı Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi için mahkeme kararını açıkladı. Orkestra ekibi sahte PCR testi ile ülkeye giriş yaptıkları için 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, orkestra şefi ise 45 gün hapis cezası aldı.Bülent Ersoy’un Nuhun Gemisi Otel’de vereceği konser için ülkeye gelen orkestrasının sahte PCR belgeleri ile kayıt yaptıran 21 sanık hakkındaki karar açıklandı.Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi sanık Orkestra Şefi Onur Özelçağlayan’a 45 gün, diğer 20 sanığa 1’er ay hapis cezası verdi. Ayrıca, sanıkların sağlık üst kurulu kararlarına aykırı olarak ülkeye giriş yapmaları yönündeki tespiti ışığında polisin bu konuyla ilgili soruşturma başlatılmasına da emir verildi.Sanıklar Anıl Yıldız, Mert Elmas, Adnan Yavuzer, Kadir Göksu, Şükrü Büyükçınar, Evren Şenyaylar, Onur Yılgar, Abdulsamet Çelikel, Ahmet İzgi, Kemal Okyay, Mehmet Yiğit, Birsel Şirin ile kayıt yaptırmaya çalıştıkları sırada fark edilen sanıklar Bülent Zoroğlu, Uğurcan Sesler, Salik Kemancı, Coşkun Küçükkığılcım, Berk Özçam, Suat Diril, Türker Dinletir, Salih Sakarya, birer ay hapis cezası aldı.Mahkeme ayrıca söz konusu sahte PCR belgelerini hazırladığı gerekçesi ile tutuklanan İskele Belediyesi Sağlık Şubesinde görevli ve PCR testlerinden sorumlu olduğu öğrenilen zanlı Yılcay Takar’da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılmış yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmıştı.Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Başkan Aksun açıkladı. Aksun, sanıkların işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi, sanıkların mahkûm olduğu davaların Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle sürme, Sahte Davranışla Kayıt Temini ve Sahte Davranışla Kayıt Temin etmeye teşebbüs suçları olduğunu ifade etti.Aksun, “Yasa koyucu sanıkların mahkûm olduğu 1.dava için 10 yıl, 2. ve 3. davalar için ise 1 yıla kadar hapislik öngörmektedir. Yukarıda belirtilen azami cezalar dahi işlenen suçların vahametini ortaya koymak için yeterlidir. Keza resmi evrak sahteciliği devlet hiyerarşisi altında olan evraklar üzerinde işlendiğinden doğrudan kamu düzenini bozucu niteliktedir” dedi. Aksun, sanıkların tedavüle sürdükleri belgelerin ise, KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından sanıklar adına hazırlanmış ve ülkeye girebilmek için Ercan Havalimanında sunulan PCR sonuçları olduğunu belirtti.Başkan Fadıl Aksun’un açıkladığı kararda şu detaylar yer aldı:“Okuma yetilerinden şüphemiz olmayan huzurumuzdaki tüm sanıklar ilk bakışta kendilerinin adada olmadığı bir tarihte sanki burada test yaptırmış ve negatif sonuç çıktığı yazılı bu belgeleri görevli memura sunmaktan imtina etmeliydiler.28 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek uçuş için 26 Ağustos tarihinde yani yolculuktan takriben 36 saat öncesine ait test sonuçlarının temin edilmesi bu etkinliği düzenleyenlerin PCR mükellefiyetinden haberdar olduklarını ve yolculuk öncesi test yaptıracak yeterli süreleri bulunmasına rağmen sahte evrak temini yoluna gittiklerini göstermektedir ki bu durum vahimdir; ancak huzurumuzdaki sanıkların etkinliğin düzenlenmesinde rolleri olduğu yönünde huzurumuzda olgu bulunmadığından bu durumun aleyhlerine etki doğurmasını doğru bulmayız. Yukarıda değindiğimiz üzere Covid 19 salgını için konulan kuralların tamamı insan sağlığını korumaya yöneliktir. Hiçbir amaç ve gaye insan sağlığından değerli görülemez ve ülkemizi ziyaret eden herkesin kamu düzenimize uyarak konan kurallara uyması gerekir. Kaldı ki, sanıkların konser vermek gibi halka açık bir etkinlikte bulunmak için ülkemizde bulunmaları bu tespitimizin önemini arttırmaktadır. Tümünün çift doz aşılı olduğunu gördüğümüz sanıklara ilgili tarihte yayınlanan sağlık üst kurulu kararlarına rağmen, karantinasız geçiş için yolculuk öncesi son 72 saati kapsayan negatif PCR sonucu sunulması gerekirken sanıkların havalimanından alınarak özel bir hastane de ne amaçla teste tabi tutulduğu anlaşılmış değildir. Bu yönde bir uygulamaya gidilmesi ancak devlet yapısı altında verilebilecek bir kararla mümkündür. Sanıkların bu hususta bir kusurları olmamasına rağmen sanıklara bu kurala aykırı ve istisnai bir uygulama yapılması ise şüpheli bir durum olup soruşturmaya tabi tutulmalıdır.”Başkan Fadıl Aksun, suça konu olan evrakların KKTC Sağlık Bakanlığının sisteminden çıktığını ve sanıkların ilgili tarihte ülkede olmadıklarından evrakların sahtelenmesi sürecine dahil olmadıklarının anlaşıldığını belirtti. Aksun, organize şekilde işlenen bu suçta sanıkların ülkemize giriş yapabilmesi için bu evrakların sahtelenmesi ve bunların sanıklara gönderilmesinin sağlanmasının yargılanan sanıkların rolüne kıyasen çok daha ağır olduğunun altını çizdi. Aksun, sahte evrakları, orkestra üyelerine gönderen sanık 4 orkestra şefinin rolünün de diğer sanıklardan daha ciddi olduğuna değindi. Aksun, tedavüle sunulan sahte resmi evrakın içeriği itibari ile insan sağlığına tehlike teşkil edici nitelikte oluşunu münhasıran Sanık 4'ün sahtelenmiş belgeleri diğer sanıkların telefonuna göndererek diğer sanıkların suç işlemesine vesile oluşunu ağırlaştırıcı sebepler olarak değerlendirdiklerini belirtti.Başkan Fadıl Aksun, Sanık 4'e 45 gün, diğer tüm sanıklara 1’er ay hapis cezası verdiklerini ayrıca sanıkların sağlık üst kurulu kararlarına aykırı olarak ülkeye giriş yapmaları yönündeki tespiti ışığında bu hususta polis soruşturması başlatılmasına da emir verdi.