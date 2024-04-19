Kartal, 5 maç sonra kanatlandı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, ligde 5 maç sonra galip geldi.
Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla geçti.
Beşiktaş, 18. dakikada Ernest Muci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Siyah-beyazlılarda 31'de sarı kart gören Jonas Svensson, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
67'de Jackson Muleka'nın kaydettiği golle Beşiktaş, farkı ikiye çıkardı.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 51'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise 37 puanda kaldı.
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