“2. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası”nda şampiyonlar belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 2. si düzenlenen Şampiyon Melekler Voleybol Kupasın da kızlarda Polatpaşa İlkokulu, erkeklerde ise Yenierenköy İlkokulu şampiyon oldular

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikler çerçevesinde bir dizi sportif faaliyetler de yapılmaya başladı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikler çerçevesinde “2. Şampiyon Melekler Voleybol kupası” yarı final maçları oynandı. Etkinlikler çerçevesinde deprem felaketinde hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin ve öğretmenlerinin anısına “2. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası” yarı final kızlar müsabakalarında Yenierenköy İlkokulu, Şehit Hüseyin Akil İlkokulu’nu, Polatpaşa İlkokulu, Dörtyol İlkokulu’nu aynı sonuçla 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Erkelerde ise Yenierenköy İlkoklu, Polatpaşa İlkokulu’nu 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Şehit Salih Terzi İlkokulu ise direk olarak finale yükseldi.ÜÇÜNCÜLÜK“2. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası” kızlar üçüncülük müsabakasında Şehit Hüseyin Akil İlkokulu, Dörtyol İlkokulu’nu 2-0 mağlup ederek üçüncü oldu.FİNALLER23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikler çerçevesinde “2. Şampiyon Melekler Voleybol kupası” yarı final maçları sonunda kızlarda Yenierenköy İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, erkeklerde ise Yenierenköy İlkoklu, Şehit Salih Terzi İlkokulu finale yükselen takımlar oldu. Etkinlikler çerçevesinde deprem felaketinde hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin ve öğretmenlerinin anısına “2. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası” Mağusa Arena Spor Salonunda oynanan kızlar finalinde Polatpaşa İlkokulu, Yenierenköy İlkokulu’nu 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Erkekler finalinde ise Yenerenköy İlkokulu, Şehit Salih Terzi İlkoklu’nu 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.Ödül TöreniFinal karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa Belediye başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa Polis Müdürü Nihat Can tarafından verildi.2. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası Kızlarda İlk Üç Şöyle Oluştu:1. Polatpaşa İlkokulu2. Yenierenköy3. Şehit Hüseyin Akil İlkokulu2. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası Erkekler İlk Üç Şöyle Oluştu:1. Yenierenköy İlkokulu2. Şehit Salih İlkokulu3. Polatpaşa İlkokulu