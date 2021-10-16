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Karşıyaka’ya hükmen mağlubiyet cezası

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Karşıyaka’ya hükmen mağlubiyet cezası
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu 13 Ekim 2021, Çarşamba günü toplandı.
KTFF Yönetim Kurulu AKSA U20 Birinci Ligdeki Karşıyaka – Bostancı Bağcıl maçı ile ilgiliaşağıdaki kararı aldı:
“09/10/2021 tarihinde 16343 maç numaralı Karşıyaka ASK ile Bostancı Bağcıl SK arasında oynanan AKSA A2 1. Lig karşılaşmasında Karşıyaka ASK futbolcusu Recep Tayyip Erduran’ın hakeme yapmış olduğu darp fiili yüzünden yarım kalması nedeniyle, KTFF Müsabaka Talimatı’nın 22. Maddesi gereği ve yine KTFF Müsabaka Talimatı’nın 25. Maddesinin (2). Fıkrası gereği Karşıyaka ASK’nın hükmen yenik sayılarak Karşıyaka ASK 0 – Bostancı Bağcıl SK 3 olarak maçın tescil edildi.”
 
 
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