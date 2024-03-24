Miracle Değirmenlik Şampiyon

Sahasında konuk ettiği Binatlı’yı 2-0 mağlup eden lider Miracle Değirmenlik ligin bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Geçtiğmiz hafta süper lige terfiyi garantileyen Miracle Değirmenlik bugün ise aldığı galibiyet sonrasında şampiyonluğunu ilan etti.

Yer: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Abdullah Genç, Mehmet Ekşici, Arif Malek

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Ulaş, Halil, Hasan Ulukök (DK 82 Fırat), Mustafa Vardi, İlyas, Kağan (DK 90 Berdan), Semih (DK 90 Emir), Hüseyin Deynekli, Kasım, Erhan (DK 75 Murat Ormancı).

Binatlı: Uğur, Sertaç, Malik, Yusuf, Mehmet Bahaddin, Kutluhan, Yağış, Tahir, Abdurrahman, Doğan Yaşar, Erdem (DK 62 Ahmet Atikoğlu).

Goller: DK 64 Erhan Çınar, DK 73 pen Kasım (Miracle Değirmenlik)





Aksa Süper Ligin 24. Haftasına sğper lige terfi eden ilk takım olarak giren M. Değirmenlik konuk ettiği süper lig hedefindeki Binatlı’yı mağlup ederek bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu da ilan etti.

3.DK: Binatlı kontra atağında ceza alanı içerisinde Abdurrahman’ın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

9.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında aldığı topla ceza alanına giren Hüseyin Deynekli’nin pasında müsait durumda Kasım topu üstten dışarı gönderdi.

35.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Erhan’ın ceza alanı dışından plase vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

39.DK: Miracle Değirmenlik’in kullandığı serbest vuruşta Hasan Ulukök’ün ortasında arka direkte Kasım’ın boş pozisyonda kafa vuruşunda top dışarı gitti.

64.DK:Çabuk gelişen Miracle Değirmenlik atağında Erhan Çınar takımını öne geçirdi.1-0

71.DK: Miracle Değirmenlik’in kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortada İlyas’ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

73.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli Malik tarafından yere indirilince ev sahibi takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Kasım farkı ikiye çıkardı.2-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşmayı kazanan Miracle Değirmenlik şampiyonluğunu ilan etti.

Değirmenlik Sadık Cemil StadıAbdullah Genç, Mehmet Ekşici, Arif MalekHasan Piro, Ulaş, Halil, Hasan Ulukök (DK 82 Fırat), Mustafa Vardi, İlyas, Kağan (DK 90 Berdan), Semih (DK 90 Emir), Hüseyin Deynekli, Kasım, Erhan (DK 75 Murat Ormancı).Uğur, Sertaç, Malik, Yusuf, Mehmet Bahaddin, Kutluhan, Yağış, Tahir, Abdurrahman, Doğan Yaşar, Erdem (DK 62 Ahmet Atikoğlu).DK 64 Erhan Çınar, DK 73 pen Kasım (Miracle Değirmenlik)Aksa Süper Ligin 24. Haftasına sğper lige terfi eden ilk takım olarak giren M. Değirmenlik konuk ettiği süper lig hedefindeki Binatlı’yı mağlup ederek bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu da ilan etti.3.DK: Binatlı kontra atağında ceza alanı içerisinde Abdurrahman’ın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.9.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında aldığı topla ceza alanına giren Hüseyin Deynekli’nin pasında müsait durumda Kasım topu üstten dışarı gönderdi.35.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Erhan’ın ceza alanı dışından plase vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.39.DK: Miracle Değirmenlik’in kullandığı serbest vuruşta Hasan Ulukök’ün ortasında arka direkte Kasım’ın boş pozisyonda kafa vuruşunda top dışarı gitti.71.DK: Miracle Değirmenlik’in kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortada İlyas’ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşmayı kazanan Miracle Değirmenlik şampiyonluğunu ilan etti.