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Göçmenin golcüleri iş başındaydı

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Ligin rahat konumundaki iki takımı olan Göçmenköy ile A. Yeşilova arasında Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bekir’in 2 ve Debuto’nun golleriyle ev sahibi Göçmenköy sahadan 3 – 0 galip ayrıldı

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Göçmenin golcüleri iş başındaydı
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Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Ali Özer, Serkan Özdenkci, Yusufcan Dönder
Göçmenköy: Süleyman, Bilal, Isaac Owusu, Kadir, Bayram(Musa), İbrahim, Remzi (Arda), Quentin Debouto (İsmet Enes), Samet, Bekir Yıldız, Eray (Toure)
A. Yeşilova: Kemal, Memduh(Hamis), Eyyüp, Vakkas, Billy Mehmet, Arda, Mejdi Direniş, Marcel Adja, Jimmy Mwanga (Hikmet), Cemal, Burak(M. Fatih).
Goller: Dk.25 ve 81 Bekir Yıldız, Dk.50 Quentin Debouto (Göçmenköy)
 
AKSA Süper Lig’in 26’ncı haftasında Göçmenköy ile Alsancak Yeşilova karşılaştı.
Atatürk Stadı’nda yer alan mücadele 3-0’lık skorla Göçmenköy üstünlüğünde tamamlandı.
Göçmenköy’e galibiyeti getiren golleri 25 ve 81’inci dakikalarda Bekir Yıldız ile 50’inci dakikada Quentin Debouto kaydetti.
Bu sonucun ardından Göçmenköy 47 puana yükselirken, Alsancak Yeşilova 36 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Göçmenköy, Yenicami’ye konuk olacak. Alsancak Yeşilova ise Çetinkaya’yı konuk edecek.
 
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