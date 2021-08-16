Karşıyaka transferde coştu

AKSA Birinci Lige iddialı bir kadro ile girecek olan Karşıyaka, prensipte anlaştığı 7 futbolcuya Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzaları attırdı.

Esin Sonay, Zekai Serdar, Mustafa Dağman, Yusuf Düzdaban, Ali Kopça, Altuğ Özşehitoglu ve Güvenç Sakallıoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda attıkları imzalar ile Karşıyaka’ya transfer oldular.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundaki imza törenine kulüp başkanı Ahmet Düzdaban ile transfer komitesi başkanı Umut Düzdaban da yer aldı.

