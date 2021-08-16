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Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Türk-Sen'i ziyaret etti

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Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Türk-Sen'i ziyaret etti

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı’yı ziyaret etti.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında konuşan Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, tüm dünyaya, özellikle yeni nesile Dr.Küçük’ün vizyonunu ve Kıbrıs Türk toplumunun vermiş olduğu milli mücadeleyi aktarmak adına bu yola girdiklerini kaydetti.

Mehmet Küçük, Vakıf olarak Kıbrıs Türkü’nün benliğine sahip çıkması için çalışma amacında olduklarını belirtti.

Ziyarete Başkan Mehmet Küçük, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Aldemir ile Derviş Besimler ve vakıf çalışanı Fatoş Kızılyürek katıldı. 

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