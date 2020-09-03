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Karşıyaka'nın transferi komşusundan

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Karşıyaka'nın transferi komşusundan
K-PET Birinci Ligde yeni sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka transferlerine devam ediyor.
Karşıyaka komşusu Lapta'dan orta saha futbolcusu Mustafa Yaşar'ı transfer etti.
Mustafa Yaşar satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edildi.
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