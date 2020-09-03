Karşıyaka'nın transferi komşusundan

K-PET Birinci Ligde yeni sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka transferlerine devam ediyor.
Karşıyaka komşusu Lapta'dan orta saha futbolcusu Mustafa Yaşar'ı transfer etti.
Mustafa Yaşar satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.