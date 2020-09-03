Karşıyaka'nın transferi komşusundan

K-PET Birinci Ligde yeni sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka transferlerine devam ediyor.

Karşıyaka komşusu Lapta'dan orta saha futbolcusu Mustafa Yaşar'ı transfer etti.

Mustafa Yaşar satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edildi.