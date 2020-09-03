Dumlupınar'ın forveti Zambiya'dan

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar yabancı futbolcusunu belirledi.

Yonpaş Dumlupınar, 25 yaşındaki Zambiyalı golcü Chitiya Mususu'ya resmi imzayı attırdı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundaki imza töreninde yönetici Mülki Çemender, Alper Güçlücan ve futbolcunun menejeri yer aldı.

Chitiya Mususu'nun kariyerinde Afrika Şampiyonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası da var.