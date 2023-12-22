Karşıyaka'nın nefesi yetmedi

Süper Ligde zirve yarışında olan Dumlupınar konuk ettiği Karşıyaka karşısında 2 – 0 geriye düştüğü maçta son 20 dakikada bulduğu gollerle sahadan 2 – 2 eşitlikle ayrılarak zirve yarışında önemli puanlar kaybetti

Mağusa Dr. Fazıl Küçük StadıEvren Karademir, Halil Erdem Canaloğlu, Engin Akkagün.Türkkan, Olcay, İsmail, Kadir(DK 70 Osman Şanverdi), Cedric, Mehmet Erol, Berke, Berk Büyükkal( DK 73 Oladimeji), Berk Güçlücan, Mehmet Altın, Adjessa.Erdoğan, İlker, Mustafa Vardi, Sena, Mehmet Göktaş, Ahmet Hatay, Rahmi( DK 16 Ali Özbahar), Mustafa Süzgen, Pote, Burak( DK 89 Furkan), Toykan(DK 81 Mustafa Soytürk).DK 69 Adjessa, DK 88 pen Mehmet Altın (Yonpaş Dumlupınar). DK 29 Pote, DK 66 Burak (Miracle Karşıyaka).Aksa Süper Ligin 14. Haftasında Y. Dumlupınar ile M. Karşıyaka arasındaki mücadele 2 – 2 eşitlikle tamamlandı.10.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında Mustafa Süzgen’in ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Türkkan kornere çeldi.22.DK: Yonpaş Dumlupınar’ın ani gelişen atağında Berk Güçlücan’ın ceza alanı dışından yaptığı plase vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.29.DK: Miracle Karşıyaka’nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Pote takımını öne geçirdi.0-136.DK: Yonpaş Dumlupınar kontra atağında ceza alanı dışından Adjessa’nın vuruşunu kaleci Erdoğan önledi.39.DK: Bir başka ev sahibi takım Yonpaş Dumlupınar atağında Berk Güçlücan’ın ceza alanı dışından vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.44.DK: Yonpaş Dumlupınar kontra atağında Adjessa’nın vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.50.DK: Yonpaş Dumlupınar atağında Berk Büyükkal’ın ceza alanı içerisinde vuruşunda top yandan auta gitti.66.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında Burak Koçar aşırtma vuruşla farkı ikiye çıkardı.0-269.DK: Yonpaş Dumlupınar kontra atağında Adjessa’nın vuruşunda top filelere gitti.1-288.DK: Yonpaş Dumlupınar atağında Miracle Karşıyaka ceza alanı içerisinde orta hakem elle oynama tespit edince ev sahibi takım penaltı vuruşu kazandı. Topun başına geçen Mehmet Altın skora denge getirdi.2-2Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.