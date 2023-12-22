Derbide Yenicami kaçtı, Çetinkaya yakaladı

Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Mehmet Ekşici, Cenk A. Özfuttu
Çetinkaya: Kemal Bağbal, Agit, Ali, Aşkın (Dk.90 Erdi), Cemal, Osita, Muammer, Ömer (Dk.63 Tunahan), Yasin, Emmanuel Ernest, Hamit.
Yenicami: İdris, Hasan, Koray, Kaan, Hüseyin Paşa, Yakup, Emirhan(Dk.51 Uzochukwu), Cenker (Dk.70 Yao Christian), Ali Üçtaş, Doğukan(Barış), Görkem.
GOLLER: Dk.60 Cemal Şevket Kurt, Dk.76 Emmanuel Ernest (Çetinkaya) - Dk.29 Ali Üçtaş, Dk.70 Uzochukwu Ugwu (Yenicami)
AKSA Süper Lig’in 14’üncü haftasında Çetinkaya ile Yenicami karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda yer alan ve Yenicami’nin iki kez öne geçtiği mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Yenicami 29’uncu dakikada Ali Üçtaş’ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çetinkaya 60’ıncı dakikada Cemal Şevket Kurt ile skoru eşitledi. Yenicami 70’inci dakikada bu kez Uzochukwu ile 2-1 üstünlük yakalasa da Emmanuel Ernest’in 76’da kaydettiği gol maçın 2-2 eşitlikle tamamlanmasını sağladı.
Bu sonucun ardından Çetinkaya 18, Yenicami 20 puana yükseldi. Ligde ilk yarının son haftası olan 15’inci haftasında Çetinkaya, Yonpaş Dumlupınar’a konuk olacak. Yenicami ise Mağusa Türk Gücü deplasmanına gidecek.
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