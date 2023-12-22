Derbide Yenicami kaçtı, Çetinkaya yakaladı

Aksa Süper Ligin 14. Haftasının açılış maçlarından olan Lefkoşa derbisinde Yenicami rakibi Çetinkaya karşısında iki kez öne geçmesine karşın Çetinkaya beraberliği sağladı ve karşılaşma 2 -2’lik skorla sona erdi

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Mehmet Ekşici, Cenk A. Özfuttu

Çetinkaya: Kemal Bağbal, Agit, Ali, Aşkın (Dk.90 Erdi), Cemal, Osita, Muammer, Ömer (Dk.63 Tunahan), Yasin, Emmanuel Ernest, Hamit.

Yenicami: İdris, Hasan, Koray, Kaan, Hüseyin Paşa, Yakup, Emirhan(Dk.51 Uzochukwu), Cenker (Dk.70 Yao Christian), Ali Üçtaş, Doğukan(Barış), Görkem.

GOLLER: Dk.60 Cemal Şevket Kurt, Dk.76 Emmanuel Ernest (Çetinkaya) - Dk.29 Ali Üçtaş, Dk.70 Uzochukwu Ugwu (Yenicami)



AKSA Süper Lig’in 14’üncü haftasında Çetinkaya ile Yenicami karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda yer alan ve Yenicami’nin iki kez öne geçtiği mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Yenicami 29’uncu dakikada Ali Üçtaş’ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çetinkaya 60’ıncı dakikada Cemal Şevket Kurt ile skoru eşitledi. Yenicami 70’inci dakikada bu kez Uzochukwu ile 2-1 üstünlük yakalasa da Emmanuel Ernest’in 76’da kaydettiği gol maçın 2-2 eşitlikle tamamlanmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Çetinkaya 18, Yenicami 20 puana yükseldi. Ligde ilk yarının son haftası olan 15’inci haftasında Çetinkaya, Yonpaş Dumlupınar’a konuk olacak. Yenicami ise Mağusa Türk Gücü deplasmanına gidecek.



