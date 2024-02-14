Karşıyaka, İskele’den çeyrek final biletiyle döndü

Stat: İskele Cumhuriyet stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Mehmet Ekşici, Rüya Sakallı

Pera L. Gençler Birliği: Hamit(Tolga), İsmet, Ali, Osman(Bülent), Arda(Sinan), Galip, Bartu(Mustafa İnanç), Abdülaziz(Mehmetali), Bawa, Ahmet, Serhat.

Miracle Karşıyaka: Erdoğan, Mehmet, İlker Tek, Azat(Behiç), Ahmet Hatay, Aksel(Burak(Furkan), İlker İnceler, Billy, Toykan(Rahmi), Sertan(Mustafa), Diatta.

Goller: Dk. 23 Serhat(P. Gençler Birliği), Dk. 10 Diatta, Dk. 31 Sertan ve Dk. 56 Toykan(M. Karşıyaka)



Northernland Kıbrıs Kupası 2.Tur karşılaşmasında süper lig ekipleri Pera L. Gençler Birliği ile Miracle Karşıyaka’nın İskele Cumhuriyet Stadı’ndaki mücadelesinde tur atlayan konuk M.Karşıyaka oldu.

Orta hakemliğini Hakan Ünal’ın yaptığı karşılaşmada M. Karşıyaka sahadan 3 -1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmış oldu.

Karşıyaka takımı 10. dakikada yabancı golcüsü Diatta’nın kafa golüyle 1 – 0 öne geçti. Bu gole ev sahibi P. Gençler Birliği 23. dakikada Serhat’ın ayağından bulduğu golle cevap verince skor 1 -1 oldu.

31. dakikada M.Karşıyaka atağında ara transferde Gençler Birliği’nden transfer edilen Sertan’ın attığı golle yeniden öne geçti. 1 – 2 . İlk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci devreye de iyi başlayan konuk M.Karşıyaka 56. Dakikada Toykan’ın ayağından bulduğu golle skoru 1 – 3 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası başka gol getirmeyince maç Gençler Birliği 1 – Karşıyaka 3 şeklinde tamamlandı.

