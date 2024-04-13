Lefke, Yeniboğaziçi’ni 1. Lige uğurladı

Lefke konuk olduğu Yeniboğaziçi’ni 4 – 1 gibi farklı skorla mağlup ederek play-out hattı dışında kalmak için umutlarını artırırken, Yeniboğaziçi ise Süper Lige veda etti

Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Halil Erdem Canaloğlu, Cenk Aras Özfutu.

Yeniboğaziçi: Emrei Ali Özay, Fevzi(Ramadan), Yaşar, Rifat(Cuma), Mehmet Enes(Ahmet), Berkem, Mehmet Çağakan(Ali Bayır), Felix(Hamza), Osman, Ussumane Djabi.

Lefke: İrfan, Kaan(Mehmetali), Yakup, Erkan, Hasan(Berk), Mustafa, İssa(Uvanç), Gökhan(Arda), Amstrong Chidi, Tahsin, Kouassi(Kemal).

Goller: Dk. 3 Ali Özay(Yeniboğaziçi), Dk. 4 Kouassi, Dk. 14 Kaan, Dk. 62 Issa, Dk. 84 Tahsin.



Aksa Süper Ligin 27. Haftasının önemli maçında play-out hattından çıkmak isteyen Lefke konuk olduğu düşme hattındaki Yeniboğaziçi’ni mağlup etti. Lefke sahadan 4 – 1’lik galibiyetle ayrılarak play-out dışında kalmak için umutlarını iyice artırırken Yeniboğaziçi aldığı bu mağlubiyetle lige veda eden 2. takım oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Yeniboğaziçi oldu.

Dk. 3 Yeniboğaziçi’nin kullandığı köşe atışında Ali Özay topu kafayla ağlara göndererek skoru 1 – 0 yaptı.

Dk. 4 Yediği golün şokunu erken atlatan Lefke takımı geliştirdiği atakta Yeniboğaziçi ceza alanı içinde Kouassi’nin ayağından bulduğu golle skoru 1 -1 yaptı.

Dk. 14 Lefke takımının atağında Yeniboğaziçi ceza alanı içinde son olarak topla buluşan Kaan topu ağlarla buluşturarak skoru 1 – 2 yaptı. Bu gol sonrasında karşılaşma orta alan mücadelesi şeklinde geçerek ilk devre Lefke’nin 2-1’lik üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devrede de maç orta alan mücadelesi şeklinde geçerken Lefke takımı bulduğu gollerle farkı artırdı.

Dk. 62 Lefke’nin hızlı gelişen atağında Yeniboğaziçi ceza alanı içinde topla buluşan Issa topu ağlara göndererek skoru 1 – 3 yaptı.

Dk. 84 Yine hızlı gelişen Lefke atağında bu kez Tahsin topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu belirlemiş oldu. Yeniboğaziçi 1 – Lefke 4.

