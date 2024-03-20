Kargalar rövanşı da vermedi

Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final 2. maçında Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği karşılaştı. Mağusa Türk Gücü’nün 3-1 lehine tamamlanan ilk maçın rövanşı Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alırken, rakibini 2-1 mağlup eden Mağusa Türk Gücü, adını yarı finale yazdırdı.
Mağusa Türk Gücü 9’uncu dakikada Souleymane Doukara’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 14’üncü dakikada Zihni Temelci’nin Ahmet Sönmez’e yaptığı müdahale sonrasında kazanılan penaltı atışını gole çeviren Kenan Oshan, skoru 1-1 yaptı.
Dakikalar 68’i gösterdiğinde Doukara bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-1 yaptı.
Maçta başka gol olmayınca ilk maçtaki 3-1’lik galibiyet ve bu maçtaki 2-1’lik galibiyetle Mağusa Türk Gücü yarı finale yükseldi.
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