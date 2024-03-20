Dumlupınar, Mert’le turladı

Çeyrek final rövanş maçında Yenicami karşısında golcü genç yeteneği Mert Güclücan’ın attığı iki golle sahadan 2-1 galip ayrılan T. H. Dumlupınar adını yarı finale yazdırdı

Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final 2. maçında Yenicami ile Tremeşeli Holding Dumlupınar Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Çeyrek final ilk maçında elde ettiği 2 – 0’lık skorla Lefkoşa’ya gelen Dumlupınar takımı her iki devrede Mert Güçlücan’ın attığı gollerle sahadan 2 – 1 galip ayrılarak yarı finalist olmayı başardı.

Turgay Misk’in orta hakemliğini yaptığı karşılaşmaya iyi başlayan taraf konuk T. H. Dumlupınar 15. dakikada hızlı gelişen atağında Adjesa’nın ara pasıyla Yenicami ceza sahasında topla buluşan Mert topu ağlara göndererek skoru 0 – 1 yaptı. 36. dakikada Yenicami’nin geliştirdiği atakta sağ kanatta topla buluşan Karan hızla Dumlupınar ceza sahasına girdi ve savunmanın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Yakup topu ağlara göndererek skoru 1 – 1 yaptı.

İkinci devrede gol arayan taraf Yenicami olmasına karşın pozisyon üretmekte zorlandı. 75. Dakikada hızlı gelişen Dumlupınar atağında son olarak topla buluşan Mert topu ağlara göndererek skor 1 – 2 yaptı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Dumlupınar adını yarı finale yazdırdı.

