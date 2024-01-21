Kargalar, rahat turladı

Northernland Kıbrıs kupası ilk tur karşılaşmasında Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Mustafa Hacı Ali Yılmazköy’ü 4-1 yenerek kupada ikinci tura yükseldi.
Dk.16 gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Şenol topu filelere göndererek skoru 1-0 yaptı.
Dk. 45 Mustafa Hacı Ali Yılmazköy adına Suat beraberlik golünü kaydetti.
İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Dk. 60 Mağusa Türk Gücü’nden Erhun skoru 2-1 yaptı.
Dk. 63 ceza alanı içinde Şenol kafayla topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı ve skoru 3-1 yaptı.
Dk. 83 Emre Kuvvetlişahin'in golü ile skor 4-1 oldu.
Maçta başka gol olmayınca Mağusa Türk gücü konuk ettiği Mustafa Hacı Ali Yılmaz köyü dört bir yenerek ikinci tura yükseldi.
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