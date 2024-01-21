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Kartal, ikinci devrede kanatlandı

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Kartal, ikinci devrede kanatlandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 1.tur maçları dün tamamlandı. 
1.tur eşleşmesinde Yenicami, Gönyeli’yi Atatürk Stadı’nda konuk etti. Ali Özer’in yönettiği maçın ilk devresinde Gönyeli daha iyi oynadı. Ancak 2 takım da gol atamayınca devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devrede Yenicami toparlanırken, kaleci Okyanus’un da hatalarıyla Yenicami, 71. dakikada Ali Üçtaş ve 82. dakikada ise Yakup Şen’in kafa golüyle maçı 2 – 0 kazanıp turu geçmeyi başardı.
 
(Fotoğraf: Gökhan KUZU)
 
 
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