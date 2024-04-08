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Kargalar, Lefkoşa'da zirveye kanatlandı

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AKSA Süper Ligi’nde Küçük Kaymaklı’nın konuğu olan Mağusa Türk Gücü, rakibini 5-0 yenerek Cihangir’in mağlup olduğu haftada liderlik koltuğuna yerleşti. Mağusa temsilcisi son 4 haftaya girerken puan sayısını 72’ye çıkarırken, K.Kaymaklı 23 puanda kaldı

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Kargalar, Lefkoşa'da zirveye kanatlandı
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Yer: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Berk Bağrıkara, Yusuf Atlar
K.Kaymaklı: Mehmet Özeralp, Mehmet Öztürk, Mehmet Kaygısız, Emre (65’ Muhammed), Alp (54’ Derviş), Fikret (74’ Bartu), Alpay, Hasan Çakır (65’ Ahmet Hafız), Halil Turan (46’ Arda), Mahmut, Sylla
MTG: Ufuk, Yusuf, Zihni, Mustafa Salk (74’ Emre Kuvvetlişahin), Uğur Gök, Doğukan (78’ Mehmet Gürlü), Ünal (78’ Yusuf), Erhun (68’ Nevzat), Dinopeter, Doukara, Emre Özsin (68’ Hasan Celil)
Goller: 38’ ve 64’ Souleymane Doukara, 44’ Erhun Öztümer, 75’ Nevzat Duran, 88’ Hasan Celil Evren (MTG)
 

Aksa Süper Ligin 26. Hafta karşılaşmasında liderlik için sahaya çıkan Mağusa Türk Gücü konuk olduğu K.Kaymaklı karşısında sahadan 5 – 0 gibi farklı bir skorla ayrılarak liderlik koltuğuna oturmuş oldu.
Maçın ilk bölümlerinde MTG rakip kaleyi 12’ ve 15’inci dakikalarda Emre Özsin ile yoklarken, kaleci Mehmet gole izin vermedi. 18’de bu kez Ünal’ın sert vuruşunda yine Mehmet topu çelmeyi başardı. 33’de Uğur’un attığı kafa golü ofsayt gerekçesi ile sayılmazken, 35’te Emre’nin şutu üst direkten döndü.
MTG aradığı golü 38’inci dakikada buldu. Doukara kontrol ettiği topa çok sert vurdu ve kaleci Mehmet’i mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi. Mağusa ekibi 44’te farkı ikiye çıkardı. Bu kez Erhun Öztümer topu ağlara gönderen isim olurken, ilk yarı 2-0 tamamlandı.
64’te Doğukan’ın soldan yaptığı ortada Doukara’nın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 3-0’a geldi.
Ataklarını devam ettiren MTG, 75’te bu kez Nevzat Duran’ın golü ile skoru 4-0’a taşımayı başardı.
Günün son golü Mehmet Gürlü’nün derinleme pasını aşırtma bir vuruş yaparak değerlendiren Hasan Celil Evren’den geldi ve maç 5-0’lık MTG üstünlüğü ile sonuçlandı.
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 26 24 0 2 99 20 79 72
2. Cihangir GSK 26 23 1 2 64 21 43 70
3. Tremeşeli H. Dumlupınar TSK 25 17 2 6 69 39 30 53
4. Göçmenköy İYSK 26 14 5 7 54 36 18 47
5. Doğan Türk Birliği 26 12 5 9 51 37 14 41
6. Çetinkaya TSK 26 12 4 10 54 42 12 40
7. Karşıyaka SK 26 11 7 8 51 44 7 40
8. Yenicami AK 26 11 4 11 46 49 -3 37
9. Alsancak Yeşilova SK 26 11 3 12 45 42 3 36
10. Pera L. Gençler Birliği SK 26 10 4 12 50 59 -9 34
11. Lefke TSK 26 8 5 13 28 40 -12 29
12. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 26 8 4 14 43 54 -11 28
13. Mesarya SK 26 8 2 16 31 53 -22 26
14. Küçük Kaymaklı TSK 26 7 2 17 30 59 -29 23
15. Yeniboğaziçi DSK 25 3 3 19 32 85 -53 12
16. Türk Ocağı Limasol 26 1 3 22 24 91 -67 6
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