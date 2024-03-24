Kargalar, Karadağ’dan mutlu döndü

AKSA Süper Lig’in 24’üncü haftasında Lefke ile Mağusa Türk Gücü karşılaşırken, zirve yarışındaki MTG rakibini 2 – 0 mağlup ederek maç fazlasıyla lider olurken, Lefke ise play-out hattında korkulu rüyalar devam etti

Stadyum: Lefke 16 AğustosStadı

Hakemler: Ali Özer, HalilAtlar, BerkBağrıkara

Lefke: İrfan,MustafaTahsildaroğulları, Yılmaz (65.Dk Okan), NevzatÇayan (65.Dk Mehmet Ali), Kouassi, Armstrong, Berk (77.Dk Uvanç), Erkan, Kaan, Tahsin, HasanÇaka (84.Dk Süleyman)

MTG: Ufuk, Uğur (89.Dk Yusuf Kondoz), Mehmet Gürlü (89.Dk Bünyamin), Yusuf Beyazi, Mustafa Salk, Nevzat Duran (58.Dk EmreÖzsin), Doukara, Doğukan (66.Dk HasanEvren), Şenol, Dinopeter, Zihni

Goller: 52.Dk Şenol, 85.Dk Doukara (MTG)





Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 24. Hafta maçındaLefke,Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti.

16 Ağustos Karadağ Stadında oynanan Lefke– Mağusa Türk Gücü maçını Ali Özer yönetti. Maçın ilk devresinde 2 ekibin de çabaları gol getirmedi. Devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Mağusa Türk Gücü, istediği sonuca golcüleriyle ulaştı.

Dk. 52 MTG atağında ceza sahası içinde son olarak topla buluşan Şenol topu ağlarla buluşturdu. 0 – 1

Dk. 85 MTG’nin hızlı gelişen atağında Doukara golü atarak maçın skorunu belirledi. 2 – 0

Bu sonucun ardından MTG maç fazlasıyla lider oldu.



: Lefke 16 AğustosStadıAli Özer, HalilAtlar, BerkBağrıkaraİrfan,MustafaTahsildaroğulları, Yılmaz (65.Dk Okan), NevzatÇayan (65.Dk Mehmet Ali), Kouassi, Armstrong, Berk (77.Dk Uvanç), Erkan, Kaan, Tahsin, HasanÇaka (84.Dk Süleyman)Ufuk, Uğur (89.Dk Yusuf Kondoz), Mehmet Gürlü (89.Dk Bünyamin), Yusuf Beyazi, Mustafa Salk, Nevzat Duran (58.Dk EmreÖzsin), Doukara, Doğukan (66.Dk HasanEvren), Şenol, Dinopeter, Zihni: 52.Dk Şenol, 85.Dk Doukara (MTG)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 24. Hafta maçındaLefke,Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti.16 Ağustos Karadağ Stadında oynanan Lefke– Mağusa Türk Gücü maçını Ali Özer yönetti. Maçın ilk devresinde 2 ekibin de çabaları gol getirmedi. Devre 0 – 0 sona erdi.İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Mağusa Türk Gücü, istediği sonuca golcüleriyle ulaştı.Dk. 52 MTG atağında ceza sahası içinde son olarak topla buluşan Şenol topu ağlarla buluşturdu. 0 – 1Dk. 85 MTG’nin hızlı gelişen atağında Doukara golü atarak maçın skorunu belirledi. 2 – 0Bu sonucun ardından MTG maç fazlasıyla lider oldu.