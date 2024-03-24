Kargalar, Karadağ’dan mutlu döndü

Stadyum: Lefke 16 AğustosStadı
Hakemler: Ali Özer, HalilAtlar, BerkBağrıkara
Lefke: İrfan,MustafaTahsildaroğulları, Yılmaz (65.Dk Okan), NevzatÇayan (65.Dk Mehmet Ali), Kouassi, Armstrong, Berk (77.Dk Uvanç), Erkan, Kaan, Tahsin, HasanÇaka (84.Dk Süleyman)
MTG: Ufuk, Uğur (89.Dk Yusuf Kondoz), Mehmet Gürlü (89.Dk Bünyamin), Yusuf Beyazi, Mustafa Salk, Nevzat Duran (58.Dk EmreÖzsin), Doukara, Doğukan (66.Dk HasanEvren), Şenol, Dinopeter, Zihni
Goller: 52.Dk Şenol, 85.Dk Doukara (MTG)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 24. Hafta maçındaLefke,Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti.
16 Ağustos Karadağ Stadında oynanan Lefke– Mağusa Türk Gücü maçını Ali Özer yönetti. Maçın ilk devresinde 2 ekibin de çabaları gol getirmedi. Devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Mağusa Türk Gücü, istediği sonuca golcüleriyle ulaştı.
Dk. 52 MTG atağında ceza sahası içinde son olarak topla buluşan Şenol topu ağlarla buluşturdu. 0 – 1
Dk. 85 MTG’nin hızlı gelişen atağında Doukara golü atarak maçın skorunu belirledi. 2 – 0
Bu sonucun ardından MTG maç fazlasıyla lider oldu.
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