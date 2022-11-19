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Kargalar, Cihangir’i parçaladı

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Aksa Süper Lig’de haftaya yenilgisiz giren iki takım Mağusa Türk Gücü ile Cihangir arasındaki mücadelesinden lider Mağusa Türk Gücü 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı

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Kargalar, Cihangir’i parçaladı
Stadyum: Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, İsmail Egeli, Serdar Gürpınar
MTG: Ufuk, Uğur, Isaac, Mustafa Salk(79. DkPote),Mehmet Erol (69. Dk M. Gürlü), Lawrence, Ünal, Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin (79.Dk Nevzat), Arif (79.Dk Eray),Şenol
Cihangir: Mehmet Yeşil, Nurettin (68.Dk Ali), Selçuk, Babacar, Hakan, Muhittin (78.Dk Abdurrahman), Tacettin (59.Dk Berhan), Sercan,Erol, Mikail, Yankı (59.Dk Taner)
Goller: 39.Dk Emre Kuvvetlişahin, 57.Dk Bünyamin, 62.DK Arif,65.Dk Pote,88.Dk Eray,90+1.Dk Şenol
 

AKSA Süper Lig'de 9.hafta mücadelesinde ligin iki yenilgisiz ekibi Mağusa Türk Gücü ile Cihangir Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Mağusa Türk Gücü 6-0 kazandı. Sarı yeşilli ekibe galibiyeti getiren golleri Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin Ayaz, Arif Uysal, Mickael Pote, Eray Vudalı ve Şenol Şöför kaydetti.
Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü takımı puanını 25'e yükselterek en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Cihangir ise 18 puanda kaldı. Ligin 10.haftasında Mağusa Türk Gücü derbi maçında Dumlupınar ile karşılaşırken, Cihangir de kendi evinde Gönyeli'yi konuk edecek.
 
 
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