Yalova son nefeste kazandı

Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler: Burak Mandıralı, Yusuf Bakar, Mustafa Torun
Yalova: Kıvanç, Çağan, Azat, Hakan, Metin, Zafer, İltaç, Yasin, İbrahim Hatay, Cevdet, Özcan
İncirli: İbrahim Kambur, Sezer, Doğukan, Halit, Vedat, Volkan, Seyhan, Mehmet Bayır, Orhan, Abdullah, Fatih
Goller: 87.Dk Hamdi (Yalova)
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligde farklı hedeflerdeki 2 takımın mücadelesinde Yalova, İncirli’yi konuk etti.
Burak Mandıralı ve ekibinin iyi bir yönetim sergiledikleri maçı az sayıda seyirci izlerken, ilk devrede Yalova istediği baskıyı rakibine kuramadı.
Ikinci devrede daha etkili oynayan Yalova, kaleci İbrahim’i uzun süre geçemedi. Oyuna sonradan dahil olan Hamdi İşkey’in 87’deki golü skoru belirledi. 1 – 0
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