Karga, zirveye kondu

Mağusa Türk Gücü, China Bazaar Gençlik Gücü’nü 5 golle geçerek liderliğe yükselirken, Şenol Şoför attığı 4 golle maçın yıldızı oldu

Stadyum: Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük StadıHakemler: Hüseyin Özkan, Arif Malek, Hakan Gök.Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Uğur, Isaac, Emre Kuvvetlişahin, Mustafa Salk, Mehmet Erol(Nevzat), Ünal, Emre Özsin(Eray), Bünyamin(Mehmet Gürlü), Arif(Ali), Şenol(Lawrence)C.B.Gençlik Gücü: Kemal, Aşkın(Sezgin), Abbas(Yaşar), Erin, Orhan, Ümitcan(Muhammet), Hasan Akkuyu(Hasan Yönlüer), Rifat, Behiç(Raif), Turgut, MashumbaGoller: 24.Dk Uğur, 33,45,73 ve 79.DK Şenol (MTG), Charlton Mashumba (GG)AKSA Süper Lig’de 5.hafta karşılaşmasında Mağusa Türk Gücü kendi evinde China Bazaar Gençlik Gücü’nü konuk etti.Mağusa ekibi sahadan 5-1 galip ayrılarak averajla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmada Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren golleri Şenol Şöför (4) ve Uğur Naci Gök kaydederken, China Bazaar Gençlik Gücü’nün tek golü Charlton Mashumba’dan geldi.Mağusa Türk Gücü aldığı galibiyetle puanını 13’e yükseltirken, China Bazaar Gençlik Gücü 3 puanda kaldı.Ligin 6. haftasında Mağusa Türk Gücü deplasmanda Küçük Kaymaklı’nın konuğu olurken, China Bazaar Gençlik Gücü de Gönyeli’yi konuk edecek.