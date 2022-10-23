Değirmenlik zirveye ortak

Stadyum:Değirmenlik Sadık Cemil Stadı
Hakemler: Ali Özer, Erdem Canaloğlu, Cenk Özfuttu
Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Halil, Adil, Akabueze, Burak Koçar, Şükrü (74.Dk Hasan Ulukök), Hüseyin Deynekli, Semih, Barkın, Bahadır, Ulaş(80.Dk Kasım)
Küçük Kaymaklı: Raif, Sena, Emre Nazik, Tuğrul, Mehmet Öztürk (53.Dk İbrahim Kaba), Hasan Evren(85.Dk Serhan), Felix, Hasan Çakır, Mehmet Göçben, Ahmet Hatay, Yağış(47.Dk Arda)
Goller: 38.Dk Barkın, 90+5.Dk Kasım, 90+7.Dk Hüseyin Deynekli (Değirmenlik) , 77.Dk Felix (K.Kaymaklı)
AKSA Süper Ligin 5. Haftasında Miracle Değirmenlik, Küçük Kaymaklı’yı Sadık Cemil Stadında konuk etti. Maç dolu tribünler önünde oynandı.
20.Dk: Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli sağdan süratle rakip yarı alana indi ve topu arka direkte boş durumdaki Burak’a aktardı. Burak kötü bir vuruş yaparak topu dışarıya gönderdi.
26.Dk: Değirmenlik atağında Semih ceza alanı dışından etkili vurdu ancak köşeye giden topu kaleci Raif kornere çeldi.
38.Dk: Değirmenlik’te sağ çaprazda kazanılan frikiği kullanan Akabuze’nin ceza alanına ortaladığı topu alan Barkın’ın şutunda top filelere gitti. Değirmenlik 1-0 K.Kaymaklı
50.Dk: Değirmenlik atağında Semih’in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta top yandan az farkla dışarıya gitti.
59.Dk: Değirmenlik atağında Semih ceza alanı dışından sert ve etkili vurdu ancak top direkten geri geldi. Dönem topa Burak vurdu ancak kaleci Raif topun kaleye gitmesine engel oldu.
77.Dk: K.Kaymaklı atağında Hasan Evren’in pasında arka direkte bomboş durumda olan Felix topla buluştu ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Değirmenlik 1-1 K.Kaymaklı
89.Dk: K.Kaymaklı kontra atağında Felix’in pasıyla sağdan savunma arkasına sarkan Ahmet Hatay, topu ceza alanı içerisinde boş durumdaki Arda’ya kesti ancak Arda topa yetişip vuramayınca K.Kaymaklı mutlak bir golden oldu.
90+5.Dk: Değirmenlik atağında Akabueze’nin sağdan ortasında Kasım jeneriklik bir vuruşla topu filelere gönderdi. Değirmenlik 2-1 K.Kaymaklı
90+7.Dk: Değirmenlik atağında Semih soldan topu ceza alanına kesti ve arka direkte boş durumdaki Hüseyin Deynekli vuruşunda topu filelere gönderdi. Değirmenlik 3-1 K.Kaymaklı
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