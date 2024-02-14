Karga, Mesarya’da tura kanatlandı

Mağusa Türk Gücü Northernland Kıbrıs Kupası 2.Tur maçında konuk olduğu Mesarya’yı 3 – 1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı

Stat: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler,Cem Öksüzoğulları, Buse Bağrıkara

Mesarya: Hasan, Okan, Erin(Tuğrul), Eren(Tacettin), Ömer(Mehmetali), Salahi, Mert, Abdullah, Civan, Oğulcan(Yusuf), Lukman.

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Yusuf Beyazi, Bünyamin, Uğur, Nevzat, Ünal(Mehmet),Erhun(Yusuf Kondoz), Doğukan(Emre Kuvvetlişahin), Doukara, Emre Özsin(Mustafa), Dinopeter(Hasan Celil).

Goller: Dk. 44 Eren (Mesarya), Dk. 32 Ünal, Dk. 53 Doukara ve Dk. 70 Dinopeter(Pen.) (MTG)



Northernland Kıbrıs Kupası 2. Tur maçında Mesarya ile Mağusa Türk Gücü karşılaştı.

Paşaköy, Hasan Onalt Stadı’nda yer alan ve yağış altında oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan Mağusa Türk Gücü adını çeyrek finale yazdırdı.

MTG’ye turu getiren golleri 32. dakikada kafayla Ünal Kaya, 53. dakikada Souleymane Doukara ve 70. dakikada penaltıdan Dinopeter kaydederken, Mesarya’nın tek sayısı 44’te Eren Aktaş kafayla filelere gönderildi.

