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Adjessa attı, Dumlupınar turladı

Tremeşeli H. Dumlupınar Northernland Kıbrıs Kupası 2.Tur karşılaşmasında konuk olduğu Yeniboğaziçi’nin Adjessa’nın attığı 3 golle 4 – 2 mağlup etti

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Adjessa attı, Dumlupınar turladı
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Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda
Hakemler: Fehim Dayı, İrfan Alıcı, Çağtay Göksu
Yeniboğaziçi: Emre, Ali, Hamza(Mustafa), Fevzi, Yaşar, Mehmet Enes(Berat), Eli Amir(Mehmet Çağakan), Ali Bayır(Ahmet), Ramadan(Rifat), Felix, Usumane Djabi.
Tremeşeli H. Dumlupınar: Türkkan, Olcay, İsmail, Berke, Doğukan, Cedric, Mehmet Erol(Tahsin), Mehmet Altın(Nazım), Adjessa(Oladimeji), Turgut Kaçar(Berk Büyükkal), Mert(Berk Güçlücan).
Goller: Dk. 74 Mehmet Çağakan, Dk. 90 Djabi(Yeniboğaziçi), Dk. 5, 56 ve 76 Adjessa, Dk. 90 Berk Büyükkal (T. H. Dumlupınar)
 
Northernland Kıbrıs Kupası 2. Tur mücadelesinde Yeniboğaziçi ile Tremeşeli Holding Dumlupınar karşı karşıya geldi.
Osman Ergün Mehmet Stadı’nda yoğun yağmur altında oynanan maçta 4-2’lik üstünlük kuran Dumlupınar, çeyrek finale yükselen taraf oldu. Dumlupınar’a turu getiren golleri 5, 46 ve 76. dakikalarda Junior Adjessa ve 90. dakikada Berk Büyükkal kaydetti. Yeniboğaziçi’nin golleri ise 74. dakikada Mehmet Çağakan ve 90. dakikada Ussumane Djabi’den geldi.
 
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