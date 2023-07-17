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Karavezirler, Kulüpler Birliği başkanlığına aday

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Karavezirler, Kulüpler Birliği başkanlığına aday
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KKTC Futbol Kulüpler Birliği başkanlığından istifa kararı alan Aytaç Karavezirler genel kurul kararının netleşmesinden sonra başkan adayı olduğunu açıkladı.
Özellikle yabancı futbolcu kontenjanı belirleme sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle Kulüpler Birliği yönetimi ve bazı üye kulüp başkanları arasında görüş farklılıklarından doğan sıkıntılar su yüzüne çıkmıştı.
Seçimli olağan genel kurulun 22 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30'da toplanacağının duyurulmasından sonra da Aytaç Karavezirler kulüp temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrası aday olma kararını üretti.
Tüzüğe göre genel kuruldan 72 saat öncesine kadar başkan adaylarının başvuru yapması gerekiyor.
 

Etiketler; #Futbol Kulüpler #Karavezirler
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