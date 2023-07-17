BTM 2. Lig gruplarının en golcüsü İrfan

İktisatbank BTM 2. Lig’de grup maçları hafta sonu oynanan 6. hafta maçlarıyla tamamlanırken grup maçları sonucunda çeyrek finale yükselen 24 takımın yanı sıra Gol Kralları ve tüm grupların Gol Kralı da belirlendi.

1. Grupta Mehmet Toros, 2. Grupta Mustafa Karaosmanoğlu, 3. Grupta Salih Özçırak – Ali Kopça – Gürkan Akkuş, 4. Grupta Kadir Cin, 5. Grupta Akın Yıldırım – Halil Dağer, 6. Grupta İrfan Boşnak, 7. Grupta Hasan Kanlı, 8. Grupta Soner Soytürk, 9. Grupta Tolga Kara, 10. Grupta Emin Onuş – Necati Genç, 11. Grupta Cemal Sevin, 12. Grupta Devrim Erdoğan, Gol Kralı oldular. 12 Grup içerisinde en çok gol atan futbolcu ise 11 golle Aslanköy’ün deneyimli golcüsü İrfan Boşnak oldu. İrfan Boşnak grupların Gol Kralı olarak takımının da gruptan lider olarak çıkmasını sağladı.

