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Karavezirler geleceğin yıldızlarıyla bir araya geldi

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Karavezirler geleceğin yıldızlarıyla bir araya geldi
Lefkoşa bölgesi takımlarının organize ettiği “U 10 Dostluk Ligi” adı altında düzenlenen futbol karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler tüm çocuklara yemek verdi.

Alayköy, Cihangir, Çetinkaya, Değirmenlik, Göçmenköy, Gönyeli, Küçük Kaymaklı, Yenicami takımlarının yer aldığı ve belde sınırlarımız içinde bulunan Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmaların tamamlanmasının ardından; Bağ Retaurant’ta bir yemek organize edilerek, düzenlenen kupa töreni ile tüm takımlara kupaları verildi.

Başkan Ali Karavezirler gecede yaptığı konuşmada; çocukların gözlerindeki sevinci ve mutluluğu görmekten çok mutlu olduğunu, her zaman geleceğimiz olan çocuklarımızın yanında olacağını belirtti.
Karavezirler, öncelikle çocukları yetiştiren anne ve babalara sonra hocalarına teşekkür ederek bu etkinliği düzenleyen, katkı koyan takımlara, hakemlere, hocalara ve tüm çocuklara teşekkür etti.
 
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